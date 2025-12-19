В Донецке установят спасенный российскими бойцами памятник Прокофьеву

Памятник композитору, уроженцу Донбасса Сергею Прокофьеву, который был эвакуирован российскими военными из села Красное, отреставрируют и установят в Донецке. Об этом рассказал министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков в беседе с ТАСС.

«Большой памятник, в котором 5 тонн бронзы. Его сохранили, дай Бог здоровья тем военным, которые это сделали», - отметил собеседник агентства.

Желтяков выразил надежду, что монумент установят в Донецке к юбилею композитора - его 135-летию в апреле 2026 года.

Памятник Сергею Прокофьеву эвакуировали из освобожденного села в апреле. Монумент представляет собой фигуру сидящего композитора.

