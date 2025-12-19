США приостановят розыгрыш грин-карт
Белый дом приостанавливает программу розыгрыша лотереи грин-карт после стрельбы в Брауновском университете. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
По указанию президента США Дональда Трампа министр поручила американской Службе гражданства и иммиграции (USCIS) приостановить программы DV1, чтобы гражданам «больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы».
Решение приняли на фоне того, что подозреваемый в стрельбе в университете прибыл в Соединенные Штаты по этой программе.
ЧП в Брауновском университете произошло 13 декабря, напоминает РЕН ТВ. В результате погибли два человека, девять пострадали.
