Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией
Европе следует возобновить диалог с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Le Figaro.
По мнению политика, разговор с президентом России Владимиром Путиным снова «станет полезным».
«Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной», - указал Макрон.
По его словам, это не является оптимальным.
Ранее Макрон заявил, что урегулирование кризиса на Украине находится на решающем этапе, пишет Ura.ru.
