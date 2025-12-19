Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией

Европе следует возобновить диалог с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Le Figaro.

По мнению политика, разговор с президентом России Владимиром Путиным снова «станет полезным».

«Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной», - указал Макрон.

По его словам, это не является оптимальным.

Ранее Макрон заявил, что урегулирование кризиса на Украине находится на решающем этапе, пишет Ura.ru.

