«Теряют заказы!»: В авиации пояснили, почему Boeing и Россия нужны друг другу
Россия нуждается в широкофюзеляжных самолетах, которые производят только Boeing и Airbus, а Boeing выгодна Россия, так как компания находятся в кризисе, заявил НСН Павел Герасимов.
Сейчас речь идет о возможных поставках самолетов Boeing в РФ либо через зарубежные лизинговые компании, либо через российские, однако пока Росавиация находится под санкциями FAA (Федерального управления гражданской авиации США), возвращение Boeing как бренда и как поставщика в РФ невозможно. Об этом в беседе с НСН рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Boeing планирует возвращение на российский рынок, сообщает Telegram-канал SHOT. Так, авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором Boeing снова начнут поступать в Россию в два этапа. Первый — компания разрешит поставки нашим авиакомпаниям старых самолётов, которые продают другие перевозчики. В основном из дружественных стран. На втором этапе планируется снятие всех ограничений и возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя. А поставки запчастей Boeing вообще может возобновить сразу после отмены санкций. Герасимов пояснил, что снятие санкций с ВТБ Лизинг, например, помогло бы РФ законно приобретать самолеты Boeing.
«Доля Boeing в летном парке РФ - около 60%, она исторически выше, чем Airbus. Поставки и договоры заключались только с двумя авиакомпаниями - это С7 и «Аэрофлот». Все остальные авиакомпании заключали договоры на вторичном рынке с другими перевозчиками. Но даже эти контракты «Аэрофлот» и С7 тоже были через лизинговые компании. Авиационный рынок просто так не работает, и везде есть какая-то прослойка либо в виде агента, либо в виде лизинговых компаний. Вопрос стоит только во взаимодействии Boeing либо с иностранными лизинговыми компаниями в интересах РФ, либо с нашими. Например, снятие ограничений с ВТБ Лизинг позволит покупать новые Boeing абсолютно законно. Но самая острая ситуация сейчас — это обслуживание самолетов и их сертификация. От Boeing ничего не зависит, так как Росавиация находится под санкциями FAA. Без межправительственного соглашения о взаимном принятии сертификационных требований, какое было до 2022 года, возвращение в РФ Boeing как бренда и поставщика новых самолетов невозможно», - пояснил он.
Говоря о выгоде сотрудничества российских авиакомпаний и Boeing, Герасимов отметил, что наш авиапарк остро нуждается в широкофюзеляжных самолетах, которые производят только Boeing и Airbus.
«Для нас сейчас крайне востребованы широкофюзеляжные самолеты, потому что у «Аэрофлота» текущий флот таких самолетов устаревает. Эта проблема сейчас актуальна, и кроме как Boeing, никто ее решить не может. Закупки вторичных самолетов сейчас продолжаются. К примеру, сейчас «Аэрофлот» выходит на сделку с одной из китайских авиакомпаний, меняя девять А 350 900 на 18 старых Boeing 737. Такие сделки происходят у нас часто. Ничего опасного в старых самолетах нет, если они обслуживались по всем необходимым регламентам в рамках эксплуатации до 30 лет. Есть опасность как раз в новых самолетах последнего поколения - они крайне проблемные, их постоянно приземляют, и вопрос безопасности активно расследуется даже на территории США», - уточнил он.
Также Герасимов уточнил, что европейской Airbus сейчас не выгодно выходить на рынок РФ, так как он у нас в масштабе других стран крайне мал, а вот Boeing в их непростом положении выгодны любые продажи.
«В гражданской авиации России сейчас около 600 самолетов. Это в два раза меньше, чем в одной американской крупной авиакомпании. Поэтому, конечно, наш рынок не может быть приоритетным, что касается Airbus. Но Boeing выгодно хоть что-то продать, потому что на фоне всех их авиапроисшествий они теряют заказы. А Airbus спешить некуда, потому что у них портфель заказов расписан на ближайшие восемь лет, так что сейчас у них есть время для политических манипуляций», - подытожил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с НСН заявил, что России не следует покупать самолеты Boeing, так как это вновь будет означать зависимое положение, с американской компанией следует заключить договор только на поставку запчастей.
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