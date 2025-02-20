«Теряют заказы!»: В авиации пояснили, почему Boeing и Россия нужны друг другу

«Для нас сейчас крайне востребованы широкофюзеляжные самолеты, потому что у «Аэрофлота» текущий флот таких самолетов устаревает. Эта проблема сейчас актуальна, и кроме как Boeing, никто ее решить не может. Закупки вторичных самолетов сейчас продолжаются. К примеру, сейчас «Аэрофлот» выходит на сделку с одной из китайских авиакомпаний, меняя девять А 350 900 на 18 старых Boeing 737. Такие сделки происходят у нас часто. Ничего опасного в старых самолетах нет, если они обслуживались по всем необходимым регламентам в рамках эксплуатации до 30 лет. Есть опасность как раз в новых самолетах последнего поколения - они крайне проблемные, их постоянно приземляют, и вопрос безопасности активно расследуется даже на территории США», - уточнил он.

Также Герасимов уточнил, что европейской Airbus сейчас не выгодно выходить на рынок РФ, так как он у нас в масштабе других стран крайне мал, а вот Boeing в их непростом положении выгодны любые продажи.

«В гражданской авиации России сейчас около 600 самолетов. Это в два раза меньше, чем в одной американской крупной авиакомпании. Поэтому, конечно, наш рынок не может быть приоритетным, что касается Airbus. Но Boeing выгодно хоть что-то продать, потому что на фоне всех их авиапроисшествий они теряют заказы. А Airbus спешить некуда, потому что у них портфель заказов расписан на ближайшие восемь лет, так что сейчас у них есть время для политических манипуляций», - подытожил он.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с НСН заявил, что России не следует покупать самолеты Boeing, так как это вновь будет означать зависимое положение, с американской компанией следует заключить договор только на поставку запчастей.

