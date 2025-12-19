Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов

Евросоюз отказался от конфискации активов России, опасаясь ответной заморозки имущества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Выяснилось, что, в целом, у частных компаний стран-членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь», - отметил политик.

В связи с этим Брюссель отказался от идеи конфисковать принадлежащие Москве средства.

Ранее в ЕС отклонили предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины. Сообщество согласовало предоставление Киеву 90 млрд евро финансовой помощи на 2026-2027 годы, пишет 360.ru.

