Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Евросоюз отказался от конфискации активов России, опасаясь ответной заморозки имущества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.
«Выяснилось, что, в целом, у частных компаний стран-членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь», - отметил политик.
В связи с этим Брюссель отказался от идеи конфисковать принадлежащие Москве средства.
Ранее в ЕС отклонили предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины. Сообщество согласовало предоставление Киеву 90 млрд евро финансовой помощи на 2026-2027 годы, пишет 360.ru.
