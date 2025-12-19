Большинство экспертов ждут снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря на 50 б. п. до 16%, следует из опроса экономистов и представителей бизнеса, проведенного «Ведомостями». Еще три аналитика ждут смягчения на 1 п. п. до 15,5%. Три эксперта ожидают либо сохранения на текущем уровне — 16,5%, либо снижения до 16%. Разуваев отметил, что большее снижение хорошо скажется на фондовом рынке.

«Мой прогноз — снижение на 0,5 п.п. до 16%. Перед Новым годом ЦБ посылает рынку сигнал, что тренд на снижение ключевой ставки сохраняется. Хоть инфляция и оказалась ниже прогнозов ЦБ, но вырастет НДС, сотовая связь вроде тоже должна подорожать. Посмотрим, какой скачок цен будет в январе. Если снижение будет больше, то это хорошо для фондового рынка. Я думаю, в конце следующего года ставка будет на уровне 12-13%», — сказал собеседник НСН.

Банк России подчеркивает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню 4-5%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на целевом уровне, отмечал регулятор.



На последнем заседании 24 октября ЦБ решил опустить ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение подряд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

