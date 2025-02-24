«Забесплатно не возьмут!»: Российские перевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата

Авиаперевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата в Россию, все будут закупать отечественные самолеты Superjet и МС-21, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing. Горбачев считает, что никакого компромисса по этому вопросу не будет.