«Забесплатно не возьмут!»: Российские перевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата

Российские МС-21 и Superjet будут серийно выпускаться уже в 2026 году, отметил в эфире НСН член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. 

Авиаперевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата в Россию, все будут закупать отечественные самолеты Superjet и МС-21, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing. Горбачев считает, что никакого компромисса по этому вопросу не будет.

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«Все авиакомпании волком воют с этими иностранными воздушными судами. Не дай Бог нам опять вляпаться в эту систему. Это не автомобильные дела, где мы быстро заменили французов, немцев на китайцев. Это все-таки авиационная техника. И мы на сегодняшний день тратим колоссальные деньги авиакомпаний на всевозможные комплектующие, чтобы поддерживать летную годность. Если будут доступны и Boeing, и Superjet, то будут покупать только Superjet, потому что уже все, наелись. Буквально за два-три года мы столько перетерпели с этими Boeing и Airbus... Не знаем, как от них избавиться. Они нам перекрыли все каналы. Мы все достаем, все оригинальное, но втридорога. Такие самолеты забесплатно не возьмут!», - сказал Горбачев.

Он отметил, что российские МС-21 и Superjet будут серийно выпускаться в 2026 году.

«Под российскими самолетами подразумеваются два-три типа, которые сейчас вот-вот должны подойти. У них заканчивается в этом году сертификация, подготовка технической документации и так далее. И они могут с 2026 года уже приступить к серийному производству. Это и МС-21, и Superjet. Это то, как они обещают. Должна закончиться сертификация, облеты. И там, и там все комплектующие будут отечественными. Поэтому сейчас идет такая задержка, потому что на отечественных комплектующих будут составляться», - добавил собеседник агентства.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН заявил, что сейчас речь идет о возможных поставках самолетов Boeing в РФ либо через зарубежные лизинговые компании, либо через российские, однако пока Росавиация находится под санкциями FAA (Федерального управления гражданской авиации США), возвращение Boeing как бренда и как поставщика в РФ невозможно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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