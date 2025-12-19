Лукашенко назвал жену Трампа его самым сильным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену американского президента Дональда Трампа Меланию самым сильным оружием главы Белого дома. Об этом он заявил в ходе VII Всебелорусского народного собрания.

По словам Лукашенко, он поинтересовался у спецпосланника президента США по Белоруссии Джона Коула, почему Трамп не использует «самое сильное оружие», которое у него есть - супругу. Белорусский лидер обратил внимание, что Мелания Трамп славянка и «многое бы могла».

«Он [Коул] на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения», - поделился глава республики.

Как отметил Лукашенко, он предложил, чтобы Мелания Трамп больше участвовала в решении политических вопросов, это «было бы неплохо» для лидера США.

Ранее Александр Лукашенко передал супруге президента Соединенных Штатов подарок - ювелирное украшение с символикой белорусских васильков, пишет 360.ru.

