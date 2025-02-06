«Жить негде!»: Туроператоры назвали аэропорт в Сухуме убыточным

Глава Минтранса России Роман Старовойт ранее заявил, что регулярные рейсы в Сухум планируют запустить к началу летнего сезона. По его словам, тестовый полет в Сухум состоится 7 февраля. В октябре 2023 года конкурс на реконструкцию сухумского аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Информация об этом была размещена на сайте президента Абхазии. Мкртчян отметил, что туристы предпочтут аэропорту Сухума авиагавань в Адлере (Сочи).

«Ни одна российская авиакомпания не подтвердила пока полеты в Сухум. Аэропорт в Сухуме не будет особо востребованным, потому что из того же Адлера можно доехать до Гагры быстрее, чем из Сухума. Порядка 75% россиян отдыхают в западной части Абхазии и только 25% - в восточной. В восточной части страны элементарно нет достаточного числа отелей, которое нужно для российских туристов. Даже если там откроется аэропорт, останавливаться будет негде. Людям проще прилететь на самолете в Сочи, куда, между прочим, летают рейсы более чем из 50 городов России, а также иностранные авиакомпании. В Сухум ни одна иностранная авиакомпания не полетит», - сказал собеседник НСН.