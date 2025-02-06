«Жить негде!»: Туроператоры назвали аэропорт в Сухуме убыточным
Ни одна иностранная авиакомпания не полетит в Сухум, а среди российских туристов восток Абхазии в принципе непопулярен, сказал НСН Алексан Мкртчян.
На востоке Абхазии, где планируют открыть аэропорт, есть большие проблемы с размещением туристов, властям страны стоило бы сначала построить 15-20 тысяч номеров, а только потом открывать аэропорт в Сухуме, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Глава Минтранса России Роман Старовойт ранее заявил, что регулярные рейсы в Сухум планируют запустить к началу летнего сезона. По его словам, тестовый полет в Сухум состоится 7 февраля. В октябре 2023 года конкурс на реконструкцию сухумского аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Информация об этом была размещена на сайте президента Абхазии. Мкртчян отметил, что туристы предпочтут аэропорту Сухума авиагавань в Адлере (Сочи).
«Ни одна российская авиакомпания не подтвердила пока полеты в Сухум. Аэропорт в Сухуме не будет особо востребованным, потому что из того же Адлера можно доехать до Гагры быстрее, чем из Сухума. Порядка 75% россиян отдыхают в западной части Абхазии и только 25% - в восточной. В восточной части страны элементарно нет достаточного числа отелей, которое нужно для российских туристов. Даже если там откроется аэропорт, останавливаться будет негде. Людям проще прилететь на самолете в Сочи, куда, между прочим, летают рейсы более чем из 50 городов России, а также иностранные авиакомпании. В Сухум ни одна иностранная авиакомпания не полетит», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сухумский аэропорт будет убыточным.
«Если аэропорт Сухума рассматривать как коммерческий проект, то он будет абсолютно убыточным. Мы, в бизнесе, привыкли за всем видеть деньги: это либо нужно, либо не нужно. Вот аэропорт в Сухуме туристическому рынку не нужен. Сначала нужно нашим друзьям из Абхазии построить не меньше 15-20 тысяч номеров, а только потом открывать аэропорт, а не наоборот», - отметил Мкртчян.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что готовность аэропорта может подтвердить только Росавиация, поскольку Грузия сертифицировать его не станет. Летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа эксперт не ждет.
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