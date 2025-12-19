Страны ЕС продлили на полгода санкции против России
19 декабря 202508:19
Главы стран Евросоюза приняли решение продлить санкции в отношении России на шесть месяцев. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы единогласно продлили 19 пакетов санкций», - отметила глава ЕК.
Между тем министр финансов США Скотт Бессент назвал антироссийские санкции ЕС полностью бесполезными. По его словам, Брюссель своими пакетами ограничений не добился никакого эффекта, пишет 360.ru.
