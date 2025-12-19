Страны ЕС продлили на полгода санкции против России

Требования к гостевым домам ужесточатся с 1 января 2026 года Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Путиным Китай в конце года откроет самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде Минздрав выступил против легализации дистанционной торговли алкоголем Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья