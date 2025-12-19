Над регионами России сбили 94 украинских дрона
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 94 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны самолетного типа были ликвидированы в течение прошедшей ночи.
По данным Минобороны, 36 БПЛА сбили в Ростовской области, 17 - в Белгородской, 15 - в Воронежской. Еще семь дронов уничтожили над водами Каспийского моря, по шесть - в Самарской и Астраханской областях, пять - над Азовским морем. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Курской областью и Краснодарским краем.
Ранее в Липецке обломки БПЛА попали в жилой дом, предварительно, никто не пострадал, пишет 360.ru.
