Над регионами России сбили 94 украинских дрона

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 94 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны самолетного типа были ликвидированы в течение прошедшей ночи.

По данным Минобороны, 36 БПЛА сбили в Ростовской области, 17 - в Белгородской, 15 - в Воронежской. Еще семь дронов уничтожили над водами Каспийского моря, по шесть - в Самарской и Астраханской областях, пять - над Азовским морем. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее в Липецке обломки БПЛА попали в жилой дом, предварительно, никто не пострадал, пишет 360.ru.

