Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 млн
19 декабря 202509:29
Число обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным составляет уже более 2,5 млн. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Всего количество обращений - более 2,5 миллиона на данный момент», - объявили в эфире.
Прямая линия и пресс-конференция президента - программа «Итоги года с Владимиром Путиным» - выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Мероприятие пройдет в Гостином дворе в Москве. За несколько часов до старта прямой линии у входа выстроилась очередь из журналистов, пишет Ura.ru.
