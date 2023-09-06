«Страх и ужас»: Власти отбиваются от мобилизации после фейкового приказа Шойгу

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о якобы проведении в РФ дополнительной мобилизации является фейком.

«Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», - отметил он.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев подтвердил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию.

Парламентарий отметил, что власти решили сделать упор на массовое привлечение контрактников в Вооруженные силы.

«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем», - сказал Гурулев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил не так давно, что вторая волна мобилизации не требуется с учётом набора на военную службу добровольцев.

При этом председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Госдуму этой осенью внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что будет предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы.

«Эта инициатива не говорит о том, что в обозримом будущем возможна новая волна мобилизации. Но она говорит об ужасе направлений мышления тех, кто сегодня берется отвечать за установление правил этой мобилизации. Правильно было бы, прежде чем вводить наказание, четко прописать, какие категории населения подлежат мобилизации, а какие имеют право на бронь или отсрочку. До сегодняшнего дня ни профильный комитет Госдумы, ни Минобороны ответов на эти вопросы не дали. Те меры, которые нагоняют страх и ужас на общество, не способствуют укреплению и сплочению нашего общества», - сказала Останина.