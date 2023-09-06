«Страх и ужас»: Власти отбиваются от мобилизации после фейкового приказа Шойгу
В сети распространился фейковый приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу о новой волне мобилизации в ноябре. В Госдуме информацию опровергли и заявили, что акцент сегодня делается на контрактников.
Накануне в сети распространился фейковый приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу, который успел напугать россиян.
Согласно опубликованному «документу», «представители военных комиссаров» должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. Также отмечается, что приказ якобы вступает в силу с 11 сентября 2023 года.
При этом документ не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, где размещают приказы российских ведомств, в том числе Минобороны. Также в фальшивом документе военные комиссары названы «представителями военных комиссариатов», а подпись Сергея Шойгу не соответствует оригиналу.
Позже выяснилось, что слух пустили украинские паблики.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о якобы проведении в РФ дополнительной мобилизации является фейком.
«Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», - отметил он.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев подтвердил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию.
Парламентарий отметил, что власти решили сделать упор на массовое привлечение контрактников в Вооруженные силы.
«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем», - сказал Гурулев.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил не так давно, что вторая волна мобилизации не требуется с учётом набора на военную службу добровольцев.
При этом председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Госдуму этой осенью внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что будет предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы.
«Эта инициатива не говорит о том, что в обозримом будущем возможна новая волна мобилизации. Но она говорит об ужасе направлений мышления тех, кто сегодня берется отвечать за установление правил этой мобилизации. Правильно было бы, прежде чем вводить наказание, четко прописать, какие категории населения подлежат мобилизации, а какие имеют право на бронь или отсрочку. До сегодняшнего дня ни профильный комитет Госдумы, ни Минобороны ответов на эти вопросы не дали. Те меры, которые нагоняют страх и ужас на общество, не способствуют укреплению и сплочению нашего общества», - сказала Останина.
Ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации в Госдуме планировали еще прошлой осенью, однако после завершения призыва по частичной мобилизации депутаты отказались от этой идеи. Тогда Андрей Картаполов и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев пояснили, что инициатива «утратила актуальность».
Еще одна фраза Картаполова, брошенная невзначай, заставила россиян понервничать. В начале августа глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в одном из интервью заявил, что бронь не вечная вещь, а человека с бронью можно призвать.
Юрист Александр Латынин в разговоре с НСН в связи с этим дал советы по оформлению брони от мобилизации.
«Работодатель обязан не только в период мобилизации оформлять бронь на своих сотрудников, а еще тогда, когда она не началась. Почему организация этого не сделала, сказать сложно. В этом случае призывная комиссия действовала в рамках закона. У меня и моих коллег была масса судебных решений, где решения призывных комиссий были отменены, когда гражданина пытались призвать, а на этот момент списки по брони находились в военном комиссариате», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что бронь за гражданином сохраняется на период его работы на занимаемой должности.
А Юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН и вовсе опроверг слова Картаполова. Он заявил, что в методических рекомендациях указано, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать.
«В методических рекомендациях речь идет о том, что военкомат может привлекать людей для мобилизационных мероприятий, а не мобилизовывать. Какие это мероприятия могут быть? Ходить раздавать повестки, водить автобус от военкомата, выполнять какую-то работу в самом военкомате. Но главный нормативный акт – это закон о мобилизации, поэтому решение призывной комиссии в отношении человека, который имеет право на бронь, абсолютно. Да, решение действует какой-то период определенный, но в период действия никакой военкомат прикоснуться не может», - объяснил Самарин.
При этом Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий призыв в армию россиян с 21 до 30 лет. Однако, 21 июля, перед его рассмотрением во втором чтении глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что «нижний предел решено оставить 18 лет».
Со своей стороны, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям, член комитета Госдумы по обороне, Дмитрий Кузнецов в беседе с НСН предупредил, что у российских бойцов на фронте накапливается критическая усталость на фоне украинского контрнаступления. Он отметил, что дальнейшие перспективы мобилизации будут зависеть от результатов этого контрнаступления.
«Я надеюсь, что к осени у Минобороны есть план, как эту проблему решать. Надеюсь, люди смогут отдохнуть. Многие мобилизованные считают дни мобилизации», - рассказал он.
Стоит отметить, что российская сторона заявляет о полном провале контрнаступления ВСУ. Буквально накануне президент РФ Владимир Путин рассказал об этом.
«Это не пробуксовка, это провал... Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так»,- заключил российский лидер.
А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек.
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