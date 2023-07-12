Силуанов заявил о подготовке к «мобилизации ресурсов» в ближайшие три года

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году, но на ближайшие три года ведомство и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов», передает ТАСС.

Он также заверил, что ведомство выполнит все первоочередные обязательства выполнит, а также «найдет деньги на новые задачи».

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Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ объяснил, с чем связан «небольшой» дефицит бюджета страны. По его словам, это во много связано с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Президент заявил, что это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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