Силуанов заявил о подготовке к «мобилизации ресурсов» в ближайшие три года
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году, но на ближайшие три года ведомство и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов», передает ТАСС.
Он также заверил, что ведомство выполнит все первоочередные обязательства выполнит, а также «найдет деньги на новые задачи».
Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ объяснил, с чем связан «небольшой» дефицит бюджета страны. По его словам, это во много связано с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Президент заявил, что это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв
- «Киев проиграл»: Депутат Журавлев подвел итоги саммита НАТО для Украины
- МВД Белорусии: Спецназ будет тренироваться вместе с ЧВК «Вагнер»
- Представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО
- Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта
- Додон призвал Санду и правящую партию подать в отставку
- Володин предложил установить разбитую технику НАТО у посольств стран, снабжающих ВСУ
- Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы
- В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов
- Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru