Силуанов заявил о подготовке к «мобилизации ресурсов» в ближайшие три года

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году, но на ближайшие три года ведомство и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов», передает ТАСС.

Он также заверил, что ведомство выполнит все первоочередные обязательства выполнит, а также «найдет деньги на новые задачи».