«Искупил вину»: Участие в СВО может освободить от уголовного наказания
Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что в УПК предусмотрен пункт «в связи с изменением обстановки».
Участие в спецоперации может в индивидуальном порядке стать основанием для освобождения от уголовного наказания, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН. Он отметил, что на решение суда, безусловно, будет влиять характер преступления.
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда пришла к выводу, что «в связи с изменением обстановки» можно освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, осужденного на два года колонии-поселения за смертельное ДТП, пишут «Ведомости». Верховный суд указал, что Устинов сейчас «выполняет боевые задачи в зоне СВО» и проявляет мужество и отвагу, следовательно, больше не представляет опасности для общества.
«Здесь речь идет о том, что человек перестал быть опасным для общества. То есть, он путем совершения для общества полезных действий отчасти искупил свою вину, перешел в иной разряд. Согласие на это потерпевшей стороны не требуется. Я надеюсь, что будет индивидуальный подход для тех, кто проявил себя на СВО. В зоне СВО человек ежесекундно рискует жизнью. «Изменение обстановки» также предусмотрено в УПК. Этот случай не последний, будут еще. Судебная практика только формируется. Когда это станет некой тенденцией, Верховный суд это все обобщит, чтобы были четкие ориентиры для судов», - объяснил юрист.
Он также отметил, что в данном случае на решение суда повлиял неумышленный характер преступления.
«Этот Устинов по 264 статье проходил – ДТП со смертельным исходом. Согласно доктрине уголовного права, преступления, связанные с транспортными средствами и причинением смерти, являются неумышленными. Я думаю, что это связано именно с этим. Сам характер преступления предусматривает такое решение, это не помилование», - резюмировал он.
Ранее Госдума приняла закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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