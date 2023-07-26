«Искупил вину»: Участие в СВО может освободить от уголовного наказания

«Здесь речь идет о том, что человек перестал быть опасным для общества. То есть, он путем совершения для общества полезных действий отчасти искупил свою вину, перешел в иной разряд. Согласие на это потерпевшей стороны не требуется. Я надеюсь, что будет индивидуальный подход для тех, кто проявил себя на СВО. В зоне СВО человек ежесекундно рискует жизнью. «Изменение обстановки» также предусмотрено в УПК. Этот случай не последний, будут еще. Судебная практика только формируется. Когда это станет некой тенденцией, Верховный суд это все обобщит, чтобы были четкие ориентиры для судов», - объяснил юрист.

Он также отметил, что в данном случае на решение суда повлиял неумышленный характер преступления.

«Этот Устинов по 264 статье проходил – ДТП со смертельным исходом. Согласно доктрине уголовного права, преступления, связанные с транспортными средствами и причинением смерти, являются неумышленными. Я думаю, что это связано именно с этим. Сам характер преступления предусматривает такое решение, это не помилование», - резюмировал он.

Ранее Госдума приняла закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

