В Сети появился фейковый приказ от имени Шойгу о новой волне мобилизации

В появившемся в Сети фейковом документе говорится, что с 11 сентября в ряды российской армии якобы должны быть дополнительно мобилизованы 200 тысяч человек.

Однако в «приказе» есть ряд несоответствий. В частности, такой документ не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, где размещают приказы российских ведомств, в том числе Минобороны. Также в фальшивом документе военные комиссары названы «представителями военных комиссариатов», а подпись Сергея Шойгу не соответствует оригиналу.

Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев исключил возможность новой волны мобилизации в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

