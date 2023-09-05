В Сети появился фейковый приказ от имени Шойгу о новой волне мобилизации
Украинские Telegram-каналы начали распространять фальшивый приказ министра обороны России Сергея Шойгу о якобы начинающейся «новой волне мобилизации». Об этом сообщает Ura.ru.
В появившемся в Сети фейковом документе говорится, что с 11 сентября в ряды российской армии якобы должны быть дополнительно мобилизованы 200 тысяч человек.
Однако в «приказе» есть ряд несоответствий. В частности, такой документ не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, где размещают приказы российских ведомств, в том числе Минобороны. Также в фальшивом документе военные комиссары названы «представителями военных комиссариатов», а подпись Сергея Шойгу не соответствует оригиналу.
Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев исключил возможность новой волны мобилизации в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru