«Спрос не вернуть»: Девелоперам предрекли трехкратное падение продаж
Ипотечные послабления позволят избежать многократного падения спроса, однако вернуться к показателям 2021 гола не получится, сказал в эфире НСН Константин Апрелев.
Объемы продаж недвижимости в России упадут не менее, чем в три раза, даже при снижении ставки льготной ипотеки до 7-9%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее стало известно, что продажи застройщиков в апреле снизились в ряде регионов почти на 99%. По данным «Известий», меньше всего пострадали девелоперы Москвы и Петербурга, больше всего – Волгограда (снижение на 99%), Казани (98%) и Кургана (97%).
«Меры по увеличению лимита выдачи ипотеки и снижения ставки до 9%, может быть, позволят избежать многократного падения спроса, но, как минимум, двух-трехкратное снижение объема сделок следует ожидать в большинстве городов России», - сказал Апрелев.
По его словам, дело не только в ипотеке, но и в снижении доходов россиян, а также страхе неопределенности.
«Снижение ставки по ипотеке до 9% - это хорошее предложение, но в любом случае его недостаточно для того, чтобы вернуть тот спрос, который был, например, во втором-третьем квартале 2021 года. Даже ставка по ипотеке в 7% не позволила бы сегодня сохранить объемы продаж. В целом мы наблюдаем существенную коррекцию спроса, которая обоснована не только ставкой по ипотеке, но и снижением доходов населения, сокращением и потерей рабочих мест, и боязнью неопределенности», - разъяснил эксперт.
Апрелев указал, что главная проблема – это взлетевшие цены, из-за которых спрос на недвижимость упал еще в прошлом году.
«Ключевой проблемой снижения спроса является то, что за два последних года цены на недвижимость выросли на 30-40%. Цены выросли настолько, что ежемесячные платежи по ипотеке стали больше, чем до введения низкой ипотечной ставки, и платежеспособный спрос просто прекратился еще в четвертом квартале ушедшего года», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
С 1 мая ставка по льготным ипотечным кредитам на новостройки снижена в России с 12% до 9%. При этом действие программы продлено до конца текущего года. Кроме того, максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличен до 30 и 15 млн рублей соответственно.
Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что увеличение максимальных кредитов по ипотеке не окажет решающего влияния на желание россиян купить квартиру.
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