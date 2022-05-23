«Спрос не вернуть»: Девелоперам предрекли трехкратное падение продаж

Объемы продаж недвижимости в России упадут не менее, чем в три раза, даже при снижении ставки льготной ипотеки до 7-9%, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее стало известно, что продажи застройщиков в апреле снизились в ряде регионов почти на 99%. По данным «Известий», меньше всего пострадали девелоперы Москвы и Петербурга, больше всего – Волгограда (снижение на 99%), Казани (98%) и Кургана (97%).