«Ставка и расходы»: Почему фитнес-услуги в России подорожают на 16% в 2025 году
По итогу 2024 года фитнес-услуги подорожали на 14-15%, в 2025 году рост цены составит 15-16%, сказала НСН Ольга Киселева.
Рост ключевой ставки Центробанка существенно сказывается на ценах на фитнес-услуги, потому что вся фитнес-индустрия существует и развивается на кредитные средства, сказала в беседе с НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщила, что услуги фитнес-клубов подорожали на 17,5% на фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, рост ключевой ставки ЦБ до 21% негативно сказывается на затратах и доходах клубов: растут проценты по кредитам, снижается покупательская активность, а проценты по вкладам и депозитам увеличиваются. Организация обратилась к директору Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максиму Уразову с просьбой ввести корпоративный налоговый вычет в качестве меры поддержки. Киселева отметила, что фитнес-индустрия в России страдает от растущих операционных расходов.
«По данным аналитиков, рост цен на фитнес-услуги в 2022 году составил 7-8%, в 2023 году - чуть больше 11%, по итогам 2024 года мы ожидаем рост цен на 14-15%. Мне кажется, что все цены напрямую связаны с ключевой ставкой, потому что фитнес-индустрия - это отрасль, которая в основном развивается на заемные, кредитные деньги. Помимо ключевой ставки в фитнес-индустрии наблюдается рост операционных расходов, который очень сильно влияет на маржинальность отрасли. Если никаких катаклизмов не произойдет, если ключевая ставка не продолжит расти, то в следующем году фитнес-услуги подорожают еще на 15-16%», - сказала собеседница НСН.
Она также поддержала инициативу ввести корпоративный налоговый вычет в качестве меры поддержки фитнес-индустрии.
«Так называемый налоговый вычет для работодателей – очень полезная и нужная инициатива. Если работодатель сможет тратить деньги на сотрудников и при этом брать это к затратам, таким образом уменьшая налогооблагаемую базу, это увеличит количество людей, приходящих в фитнес-клубы», - заключила Киселева.
Ранее создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила НСН, что увлечение мужчин спортзалами способствует укреплению семьи, разжигая в супругах желание, потухающее на фоне «диванной стабильности».
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