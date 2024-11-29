«Ставка и расходы»: Почему фитнес-услуги в России подорожают на 16% в 2025 году

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщила, что услуги фитнес-клубов подорожали на 17,5% на фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, рост ключевой ставки ЦБ до 21% негативно сказывается на затратах и доходах клубов: растут проценты по кредитам, снижается покупательская активность, а проценты по вкладам и депозитам увеличиваются. Организация обратилась к директору Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максиму Уразову с просьбой ввести корпоративный налоговый вычет в качестве меры поддержки. Киселева отметила, что фитнес-индустрия в России страдает от растущих операционных расходов.

«По данным аналитиков, рост цен на фитнес-услуги в 2022 году составил 7-8%, в 2023 году - чуть больше 11%, по итогам 2024 года мы ожидаем рост цен на 14-15%. Мне кажется, что все цены напрямую связаны с ключевой ставкой, потому что фитнес-индустрия - это отрасль, которая в основном развивается на заемные, кредитные деньги. Помимо ключевой ставки в фитнес-индустрии наблюдается рост операционных расходов, который очень сильно влияет на маржинальность отрасли. Если никаких катаклизмов не произойдет, если ключевая ставка не продолжит расти, то в следующем году фитнес-услуги подорожают еще на 15-16%», - сказала собеседница НСН.