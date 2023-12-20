Россияне до 30 лет стали реже посещать фитнес-клубы

По данным организации, в 2023 году доля занимающихся в фитнес-клубах в возрасте от 20 до 29 лет упала до 23,7%. Теперь это третья по численности категория.

В этом году самая многочисленная категория посетителей фитнес-клубов — люди в возрасте 30-39 лет. На втором месте — 40-54-летние.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина связала снижение числа молодежи среди посетителей с мобилизацией, релокацией и падением доходов, пишет «Газета.Ru».

В беседе с «Радиоточкой НСН» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева сообщила, что цены на фитнес-услуги в 2024 году вырастут на 7-10%.

