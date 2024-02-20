«Вместо путешествий»: Фитнес-центры объяснили рост выручки в 25%

«Мы видим, что динамика положительная, объем валовой выручки фитнес-индустрии растет. Наши аналитики подсчитали, что в январе показатель вырос на 25%, если сравнивать с январем прошлого года. Вопрос только в том, что расходы тоже растут, от этого маржинальность у бизнеса не увеличивается. Зато большее количество россиян стали заниматься спортом. Эта цифра увеличилась до 6,5 миллиона человек в январе, в конце прошлого года было 6,1 миллиона. На 400 тысяч число увеличилось. При этом немного подросли цены в рамках инфляции», - рассказала она.

По словам Киселевой, россияне стали меньше тратить на заграничные путешествия, а освободившиеся средства семейного бюджета перераспределили на услуги.

«Почему люди активнее приходят в фитнес? Вероятно, повлиял и 2020 год, когда все осознали ценность физической активности и ее связь со здоровьем. С другой стороны, повлияла ситуация с распределением бюджета семьи. Люди стали меньше тратить на заграничные путешествия, перераспределение этих денег пошло на разные услуги, включая и фитнес. Москва лидирует среди регионов по количеству людей, которые занимаются фитнесом. Столица занимает около 44% от всего российского рынка. На втором месте Санкт-Петербург, далее Краснодар и Екатеринбург», - объяснила собеседница НСН.

Тренд на ЗОЖ в российских регионах набирает обороты, а молодежь отказывается от алкоголя и ночных клубов, заявил ранее врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев «Радиоточке НСН».

