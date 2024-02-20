«Вместо путешествий»: Фитнес-центры объяснили рост выручки в 25%
Ольга Киселева заявила НСН, что в январе 6,5 миллиона россиян посетили фитнес-залы.
Валовая выручка фитнес-центров в январе выросла на 25%, а число посетителей перевалило за 6,5 миллиона человек, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН.
Обороты спортзалов и фитнес-центров в России в 2023 году выросли на 20%. При этом число покупок спорттоваров год к году выросло на 7%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс». По данным экспертов, в среднем россияне тратят на фитнес 33 тысячи рублей в год. При этом москвичи готовы отдать за занятия спортом 43 тысячи рублей в год. Киселева такие показатели по отрасли подтвердила.
«Мы видим, что динамика положительная, объем валовой выручки фитнес-индустрии растет. Наши аналитики подсчитали, что в январе показатель вырос на 25%, если сравнивать с январем прошлого года. Вопрос только в том, что расходы тоже растут, от этого маржинальность у бизнеса не увеличивается. Зато большее количество россиян стали заниматься спортом. Эта цифра увеличилась до 6,5 миллиона человек в январе, в конце прошлого года было 6,1 миллиона. На 400 тысяч число увеличилось. При этом немного подросли цены в рамках инфляции», - рассказала она.
По словам Киселевой, россияне стали меньше тратить на заграничные путешествия, а освободившиеся средства семейного бюджета перераспределили на услуги.
«Почему люди активнее приходят в фитнес? Вероятно, повлиял и 2020 год, когда все осознали ценность физической активности и ее связь со здоровьем. С другой стороны, повлияла ситуация с распределением бюджета семьи. Люди стали меньше тратить на заграничные путешествия, перераспределение этих денег пошло на разные услуги, включая и фитнес. Москва лидирует среди регионов по количеству людей, которые занимаются фитнесом. Столица занимает около 44% от всего российского рынка. На втором месте Санкт-Петербург, далее Краснодар и Екатеринбург», - объяснила собеседница НСН.
Тренд на ЗОЖ в российских регионах набирает обороты, а молодежь отказывается от алкоголя и ночных клубов, заявил ранее врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек
- Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
- Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию
- Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест
- Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену
- В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля
- Новое правило при вывозе детей за границу начнет действовать с 1 марта
- Почти 40% россиян никогда не готовятся к собеседованиям
- Песков: Россия и ОАЭ обсудят вопрос ограничений в банках для россиян
- Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru