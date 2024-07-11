«Разжечь огонь!»: Спортзалы назвали спасением от измен и разводов

«Мы сейчас видим, что большинство мужчин в 45 лет становятся "бесформенными" и с животиками. Им нечем любоваться, но и женщинам в паре тоже любоваться не на что. У нормального мужчины может быть небольшой живот, но его рост приводит к снижению тестостерона, это снижает либидо, а как следствие – ухудшает сексуальную жизнь. В итоге многие пары расстаются, потому что теряют друг к другу сексуальный интерес. Мужчина вынужден разжигать огонь влечения его с помощью адреналина, ему хочется где-нибудь скрыться с новенькой молодой девушкой, что приводит к изменам. Таким образом, они реанимируют себя ментально. Так зачем женщинам отваживать мужчин от зала? Пусть они тренируются и сами себе нравятся. В конечном счете это приведет к нормальной семье, а не к поиску приключений на стороне», - сказала Кожевникова.

По ее мнению, женщины, выступающие против увлечения своих партнеров спортзалом, не уверены в себе.

«Женщины не пускают мужчин в зал, прежде всего, из-за неуверенности в себе. Они считают, что мужчина ходит туда не заниматься спортом, а заводить знакомства и смотреть на красивые тела, пытаются оберегать "диванную стабильность" рутинной семейной жизни. Здесь я рекомендую женщинам не бояться, а записаться в зал вместе с ним, чтобы муж заново в нее влюбился», - указала спортсменка, признав, что в залы действительно ходит очень много красивых девушек.

Кожевникова также считает, что посещающие спортзал папы и дедушки подают хороший пример детям.