«Разжечь огонь!»: Спортзалы назвали спасением от измен и разводов
Женщинам надо не оберегать «бесформенных» супругов от стремления в красоте и спортзалам, а записываться туда вместе с ними, посоветовала в эфире НСН Дарья Кожевникова.
Увлечение мужчин спортзалами способствует укреплению семьи, разжигая в супругах желание, потухающее на фоне «диванной стабильности», заявила в интервью НСН создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Сенатор Ольга Ковитиди ранее высказала мнение, что мужчины должны работать и приносить деньги в семью вместо того, чтобы любоваться красотой своего тела в спортзалах. Кожевникова сказала, что совсем не согласна с Ковитиди.
«Мы сейчас видим, что большинство мужчин в 45 лет становятся "бесформенными" и с животиками. Им нечем любоваться, но и женщинам в паре тоже любоваться не на что. У нормального мужчины может быть небольшой живот, но его рост приводит к снижению тестостерона, это снижает либидо, а как следствие – ухудшает сексуальную жизнь. В итоге многие пары расстаются, потому что теряют друг к другу сексуальный интерес. Мужчина вынужден разжигать огонь влечения его с помощью адреналина, ему хочется где-нибудь скрыться с новенькой молодой девушкой, что приводит к изменам. Таким образом, они реанимируют себя ментально. Так зачем женщинам отваживать мужчин от зала? Пусть они тренируются и сами себе нравятся. В конечном счете это приведет к нормальной семье, а не к поиску приключений на стороне», - сказала Кожевникова.
По ее мнению, женщины, выступающие против увлечения своих партнеров спортзалом, не уверены в себе.
«Женщины не пускают мужчин в зал, прежде всего, из-за неуверенности в себе. Они считают, что мужчина ходит туда не заниматься спортом, а заводить знакомства и смотреть на красивые тела, пытаются оберегать "диванную стабильность" рутинной семейной жизни. Здесь я рекомендую женщинам не бояться, а записаться в зал вместе с ним, чтобы муж заново в нее влюбился», - указала спортсменка, признав, что в залы действительно ходит очень много красивых девушек.
Кожевникова также считает, что посещающие спортзал папы и дедушки подают хороший пример детям.
«Возраст мужчин, посещающих сегодня спортзалы, от 16-17 лет до очень возрастных, 50+. Они ходят туда в среднем три раза в неделю. При этом мужчины старше шестидесяти даже выглядят по-другому, это очень круто и хороший пример детям и внукам. Когда дети видят, что папа или дедушка спортивный, у них нет желания пить или курить, скорее они захотят пойти вместе с папой в зал. Ходить несколько раз в неделю в зал лучше, чем пить пиво в барах или в гаражах», - заключила собеседница НСН.
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