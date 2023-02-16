«Старая и больная»: Талызина резко ответила Брыльской на критику России
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в эфире НСН сказала, что Барбара Брыльская не была в российской провинции.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила в беседе с НСН, что польская актриса Барбара Брыльска вынуждена говорить плохо о России. В фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" Талызина сыграла подругу героини Брыльски, а также озвучила роль польской актрисы.
Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что простые люди в России страдают из-за тех, кто не может поделить деньги. Брыльска уверена, хорошо в России живут только в Москве и Санкт-Петербурге. «Остальной народ посмотрите, как живёт... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить», - сказала 81-летняя актриса "Абзац медиа".
«Мне уже из Омска звонили! Барбара Брыльска – бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. Где она была, в какой провинции? Она снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве. Но она обязана это сейчас сказать. Ничего её лично не обидело, но она же не виновата, что оказалась героиней фильма, который 47 лет идёт по всем российским телеканалам. Где бы была Барбара Брыльска, если бы за неё одна актриса не пела, а другая – не разговаривала?», - заявила Талызина.
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