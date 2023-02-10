Ахеджакова опровергла Миронова и отказалась отвечать Брыльске
Актриса призналась в эфире НСН, что ничего не знает о предложении Евгения Миронова о работе, а на заявление Барбары Брыльска об эмиграции не собирается давать ответа.
Народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова в интервью НСН опровергла информацию о том, что ей поступило предложение от Евгения Миронова работать в "Театре Наций" и ушла от ответа на вопрос о возможном отъезде из России.
Ранее СМИ сообщили, что худрук Театра Наций Евгений Миронов предложил работу в своем театре и новые роли Ахеджаковой, которую отстранили от спектаклей в «Современнике».
«Я ничего про это предложение Миронова не знаю. О предложениях других театров я не хотела бы говорить, потому что пока у меня нет никаких договоренностей. Вопрос с "Современником" я пока хотела бы затянуть», - сказала Ахеджакова.
Актриса также призналась, что у нее «пока нет реакции» и на предложении актрисы Барбары Брыльски покинуть Россию.
«Я не могу на эти вопросы ответить, я на исповеди что ли?» - сказала Ахеджакова, отвечая на вопрос, последует ли она совету Барбары уехать из России.
Ахеджакова ранее сообщила, что ее сняли со спектаклей в театре «Современник». СМИ увязали это с высказываниями актрисы о спецоперации на Украине. После этого польская актриса Барбара Брыльска, игравшая вместе с Ахеджаковой в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», заявила, что той следует уехать из России, т.к. «такая Родина» не достойна Ахеджаковой.
А вот, Народный артист России Олег Басилашвили заявил НСН, что готов заступиться за Ахеджакову.
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