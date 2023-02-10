Ахеджакова опровергла Миронова и отказалась отвечать Брыльске

«Я ничего про это предложение Миронова не знаю. О предложениях других театров я не хотела бы говорить, потому что пока у меня нет никаких договоренностей. Вопрос с "Современником" я пока хотела бы затянуть», - сказала Ахеджакова.

Актриса также призналась, что у нее «пока нет реакции» и на предложении актрисы Барбары Брыльски покинуть Россию.

«Я не могу на эти вопросы ответить, я на исповеди что ли?» - сказала Ахеджакова, отвечая на вопрос, последует ли она совету Барбары уехать из России.

Ахеджакова ранее сообщила, что ее сняли со спектаклей в театре «Современник». СМИ увязали это с высказываниями актрисы о спецоперации на Украине. После этого польская актриса Барбара Брыльска, игравшая вместе с Ахеджаковой в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», заявила, что той следует уехать из России, т.к. «такая Родина» не достойна Ахеджаковой.

А вот, Народный артист России Олег Басилашвили заявил НСН, что готов заступиться за Ахеджакову.

