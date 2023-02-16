Актриса Барбара Брыльска заявила, что в России «невозможно жить»
Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что россияне якобы страдают из-за властей и живут «в нищете». Об этом сообщает «Абзац».
Как отметила звезда советского кино в беседе с изданием, простые жители страны «страдают от людей, которые не могут поделить власть» и деньги.
«Русские должны понять, что жить в этом г****, в котором они живут, нельзя», — считает актриса.
Кроме того, Брыльска заявила, что в России хорошо живут только москвичи и петербуржцы, а в регионах ситуация «катастрофична». Артистка подчеркнула, что ей «страшно выходить из самолета» в отдаленных уголках страны: по мнению Брыльски, там «нищета» и «невозможно жить».
Ранее Барбара Брыльска поддержала актрису Лию Ахеджакову. Артистку, которая ранее критиковала специальную военную операцию, исключили из репертуара театра «Современник», напоминает телеканал «360». По словам польской звезды, Ахеджаковой необходимо уезжать и «бороться», пишет РИА ФАН.
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