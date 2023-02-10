Бортко заступился за Брыльску после ее слов об Ахеджаковой

Глава комитета Госдумы по культуре сказала в эфире НСН, что не понимает, как технически реализовать идею ее коллеги, а режиссер Бортко призвал «ничего не делать» с польской актрисой.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в интервью НСН скептически отнеслась к предложению другого депутата Ольги Занко «стереть» лицо актрисы Барбары Брыльской из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром».

Занко возмутили слова Брыльской, назвавшей россиян «проклятыми Богом людьми», в связи с чем она написала в Telegram, что с помощью нейросети можно легко «стереть» польскую актрису из этой картины, заменив ее на Валентину Талызину.

Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России
«Я ничего не поняла, технически каким образом стереть? Я никогда не комментирую чужие инициативы», - сказала Ямпольская в этой связи.

Со своей стороны, режиссер, экс-депутат Госдумы Владимир Бортко сказал НСН, что Брыльску не надо никак наказывать за ее слова о россиянах.

«Не нужно с ней ничего делать, смотрите этот фильм дальше», - подчеркнул Бортко.

Народная артистка России Лия Ахеджакова ранее сообщила, что ее сняли со спектаклей в театре «Современник». Брыльска, игравшая вместе с Ахеджаковой в «Иронии судьбы», заявила в этой связи, что той следует уехать из России. Она, в частности, отметила в интервью одному из YouTube-каналов, что «такая Родина» не достойна Ахеджаковой, высказав предположение, что Лие Меджидовне «не дадут жизни эти проклятые Богом люди».

Между тем Народный артист России Олег Басилашвили заявил НСН, что готов заступиться за Ахеджакову.

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ФОТО: РИА Новости / В. Алисов
ТЕГИ:ПольшаАктрисаГосдума
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