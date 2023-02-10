Бортко заступился за Брыльску после ее слов об Ахеджаковой

«Я ничего не поняла, технически каким образом стереть? Я никогда не комментирую чужие инициативы», - сказала Ямпольская в этой связи.

Со своей стороны, режиссер, экс-депутат Госдумы Владимир Бортко сказал НСН, что Брыльску не надо никак наказывать за ее слова о россиянах.

«Не нужно с ней ничего делать, смотрите этот фильм дальше», - подчеркнул Бортко.

Народная артистка России Лия Ахеджакова ранее сообщила, что ее сняли со спектаклей в театре «Современник». Брыльска, игравшая вместе с Ахеджаковой в «Иронии судьбы», заявила в этой связи, что той следует уехать из России. Она, в частности, отметила в интервью одному из YouTube-каналов, что «такая Родина» не достойна Ахеджаковой, высказав предположение, что Лие Меджидовне «не дадут жизни эти проклятые Богом люди».

Между тем Народный артист России Олег Басилашвили заявил НСН, что готов заступиться за Ахеджакову.

