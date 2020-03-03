Стало известно состояние прилетевшего из Италии с коронавирусом россиянина
Россиянин, который вернулся из Италии в Москву с коронавирусом, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил во вторник, 3 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр отметил, что контактировавшие с заболевшим люди в настоящее время находятся под наблюдением. По словам Мурашко, «обстановка абсолютно спокойная», новых подтвержденных случаев нет.
Тем временем в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня заявили, что официально в России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом.
Первые двое были гражданами Китая, еще трое граждан РФ были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. Вернувшийся из Италии россиянин стал шестым.
Отметим, что сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал временно ввести смертную казнь за распространение «фейков» о коронавирусе.
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