Стали известны подробности новых этапов снятия ограничений в Москве
В Москве планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в два этапа. Об этом Interfax.ru сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.
«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — пояснил источник агентства.
В настоящее время обсуждается возможность постепенного открытия парикмахерских и кафе, а также отмены прогулок по графику.
Источник рассказал, что отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе.
Ранее, 7 июня в РБК со ссылкой на источники из числа компаний-партнеров столичной мэрии сообщили, что в Москве с 14 июня планируется отменить пропускную систему, которая была введена на фоне распространения коронавируса.
Напомним, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.
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