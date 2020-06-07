Стали известны подробности новых этапов снятия ограничений в Москве

В Москве планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в два этапа. Об этом Interfax.ru сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — пояснил источник агентства.

В настоящее время обсуждается возможность постепенного открытия парикмахерских и кафе, а также отмены прогулок по графику.

Источник рассказал, что отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе.

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Ранее, 7 июня в РБК со ссылкой на источники из числа компаний-партнеров столичной мэрии сообщили, что в Москве с 14 июня планируется отменить пропускную систему, которая была введена на фоне распространения коронавируса.

Напомним, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:КарантинКоронавирусМосква
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