Стали известны подробности новых этапов снятия ограничений в Москве

В Москве планируется снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в два этапа. Об этом Interfax.ru сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — пояснил источник агентства.

В настоящее время обсуждается возможность постепенного открытия парикмахерских и кафе, а также отмены прогулок по графику.

Источник рассказал, что отмена цифровых пропусков возможна на финальном этапе.