Собянин не исключил «радикального» снятия ограничений на следующей неделе
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве на следующей неделе не исключены «радикальные решения» в части снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление мэр сделал в эфире телеканала "Россия 1", отмечает агентство.
По словам Собянина, на следующей неделе можно будет оценить результаты первого этапа снятия ограничений, который начался 1 июня. Он добавил, что наблюдается положительная динамика в ситуации с коронавирусом в городе.
За минувшие сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 1855. В столице режим самоизоляции действует до 14 июня.
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