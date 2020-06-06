«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России.
Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом президент заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, сообщает Газета.ru.
При этом глава государства отметил, что выход должен быть спокойным и осознанным.
«Но как можно быстрее», —приводит слова Владимира Путина ТАСС.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о необходимости «адекватных складывающейся ситуации» мер ограничений на фоне пандемии коронавируса. С этой точки зрения, эксперт заявил, что поддерживает выход из карантина в России.
«Только что закончилась видеоконференция с деятелями культуры. Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания (руководителей разного уровня - прим. НСН) принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск – почему там нельзя (снять режим самоограничений – прим. НСН)? Месяц-другой – и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек (артистов и сотрудников – прим. НСН). Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России.
Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения.
Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений.
Сейчас идет потепление. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся ситуации», - заявил эпидемиолог.
Геннадий Онищенко также отметил необходимость анализировать развитие пандемии коронавируса в западном полушарии, чтобы спрогнозировать изменения коронавируса в России предстоящей осенью.
«Я с огромной тревогой и очень внимательно наблюдаю, что происходит на американском континенте. Меня волнует Бразилия и Перу, где начался бурный рост заболеваемости. Это южное полушарие, они вступают в зиму – самый подходящий период для любой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, в том числе, для коронавируса. Этот коронавирус идет по пути привычного уже нам гриппа – перемещается в Южную Америку. Если там не будут приняты никакие меры, это настораживает. Этим должна интенсивно заниматься Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая пока на этот счет проявляет невидение проблемы. Хочу, чтобы и наши структуры очень внимательно следили за данной ситуацией», - высказал пожелание парламентарий.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.
«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.
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