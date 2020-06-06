«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом президент заявил во время встречи с деятелями культуры 6 июня, сообщает Газета.ru.

При этом глава государства отметил, что выход должен быть спокойным и осознанным.

«Но как можно быстрее», —приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о необходимости «адекватных складывающейся ситуации» мер ограничений на фоне пандемии коронавируса. С этой точки зрения, эксперт заявил, что поддерживает выход из карантина в России.

«Только что закончилась видеоконференция с деятелями культуры. Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания (руководителей разного уровня - прим. НСН) принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск – почему там нельзя (снять режим самоограничений – прим. НСН)? Месяц-другой – и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек (артистов и сотрудников – прим. НСН). Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России.

Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения.