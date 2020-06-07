СМИ: в Москве планируется отмена пропускного режима с 14 июня

В Москве с 14 июня планируется отменить пропускную систему, которая была введена на фоне распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники из числа компаний-партнеров столичной мэрии.

К СМИ отмечают, что информацию подтвердил близкий к столичным властям источник. По его данным, об отмене пропускного режима могут объявить в понедельник, 8 июня, отмечает Газета.ru.