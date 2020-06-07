СМИ: в Москве планируется отмена пропускного режима с 14 июня
В Москве с 14 июня планируется отменить пропускную систему, которая была введена на фоне распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники из числа компаний-партнеров столичной мэрии.
К СМИ отмечают, что информацию подтвердил близкий к столичным властям источник. По его данным, об отмене пропускного режима могут объявить в понедельник, 8 июня, отмечает Газета.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не исключает «радикальные решения» по снятию режима ограничений из-за коронавирус в связи со снижением распространения вируса.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.
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