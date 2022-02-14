«Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Врачи продолжают оказывать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому всю необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
В сообщении говорится, что состояние политика, который был госпитализирован с коронавирусом, медики оценивают, как стабильное.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что пытался проведать Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать.
В пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии скоро вернётся к активной работе, а информация в СМИ о его здоровье преувеличена и направлена на «сенсационный эффект».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Вертолет Utair совершил аварийную посадку на Ямале
- МОК отказался от церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на ОИ
- Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России
- В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
- В Екатеринбурге лидеру хакерской группировки Lurk дали 14 лет колонии
- Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
- Лукашенко: Запад стремится повоевать на Украине чужими руками
- Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022
- «Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского
- В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru