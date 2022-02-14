«Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского

Врачи продолжают оказывать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому всю необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова

В сообщении говорится, что состояние политика, который был госпитализирован с коронавирусом, медики оценивают, как стабильное.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что пытался проведать Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать.

В пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии скоро вернётся к активной работе, а информация в СМИ о его здоровье преувеличена и направлена на «сенсационный эффект».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЛечениеМинздравЛДПРВладимир Жириновский
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