«Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского

В сообщении говорится, что состояние политика, который был госпитализирован с коронавирусом, медики оценивают, как стабильное.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что пытался проведать Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать.

В пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии скоро вернётся к активной работе, а информация в СМИ о его здоровье преувеличена и направлена на «сенсационный эффект».

