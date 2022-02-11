В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова

По его словам, на данное решение было принято по совету врачей, которые напомнили политику об эпидимиологической ситуации, а также о том, что он «контактирует со многими людьми».

Ющенко добавил, что Зюганов в течение последних нескольких лет перенёс ряд оперативных медицинских вмешательств, а в последнее время у политика «были признаки простудного заболевания».

Ранее в министерстве здравоохранении рассказали, что госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, врачи продолжают оказывать ему всю полагающуюся в этой ситуации медпомощь.