В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что лидер партии Геннадий Зюганов на несколько дней лёг в больницу для профилактики, сообщает «Интерфакс».
По его словам, на данное решение было принято по совету врачей, которые напомнили политику об эпидимиологической ситуации, а также о том, что он «контактирует со многими людьми».
Ющенко добавил, что Зюганов в течение последних нескольких лет перенёс ряд оперативных медицинских вмешательств, а в последнее время у политика «были признаки простудного заболевания».
Ранее в министерстве здравоохранении рассказали, что госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, врачи продолжают оказывать ему всю полагающуюся в этой ситуации медпомощь.
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