Зюганов рассказал о неудачной попытке навестить больного COVID-19 Жириновского в больнице
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами.
Оба депутата Госдумы проходят лечение я в Центральной клинической больнице Москвы. По словам Зюганова, его коллега чересчур запустил свое здоровье.
О том, что врачи не позволяют пока навещать Жириновского, Зюганов заявил в комментарии журналистам.
«Пока не пускают», — ответил он KP.RU.
Ранее Геннадий Зюганов ранее рассказал о своем самочувствии после того, как был госпитализирован. По его словам, он у него нормальное и даже рабочее состояние.
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