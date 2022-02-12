Зюганов рассказал о неудачной попытке навестить больного COVID-19 Жириновского в больнице

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами.

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Оба депутата Госдумы проходят лечение я в Центральной клинической больнице Москвы. По словам Зюганова, его коллега чересчур запустил свое здоровье.

О том, что врачи не позволяют пока навещать Жириновского, Зюганов заявил в комментарии журналистам.

«Пока не пускают», — ответил он KP.RU.

Ранее Геннадий Зюганов ранее рассказал о своем самочувствии после того, как был госпитализирован. По его словам, он у него нормальное и даже рабочее состояние.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ЖириновскийГеннадий Зюганов
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