Зюганов рассказал о неудачной попытке навестить больного COVID-19 Жириновского в больнице

Оба депутата Госдумы проходят лечение я в Центральной клинической больнице Москвы. По словам Зюганова, его коллега чересчур запустил свое здоровье.

О том, что врачи не позволяют пока навещать Жириновского, Зюганов заявил в комментарии журналистам.

«Пока не пускают», — ответил он KP.RU.

Ранее Геннадий Зюганов ранее рассказал о своем самочувствии после того, как был госпитализирован. По его словам, он у него нормальное и даже рабочее состояние.

