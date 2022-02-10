В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется в рабочий ритм
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернется к активной работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии.
«Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону», — отмечается в заявлении.
В ЛДПР подчеркнули, что информация СМИ о здоровье лидера партии преувеличена и направлена на «сенсационный эффект». В то же время либерал-демократы заявили, что такое пристальное внимание к Жириновскому показывает его значимость в «публичной политике страны».
Также представители ЛДПР поблагодарили граждан, которые желают выздоровления лидеру фракции.
Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с диагнозом «омикрон».
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