Сроки второй волны COVID-19 связали с погодой и карантином

По словам Трифоновой, новая вспышка заболеваемости может возникнуть осенью или раньше. На это будет влиять погода летом — жаркая или холодная она будет, говорит специалист. Второй важный момент — насколько быстро будут сняты ограничительные меры, добавила она.

Интенсивность второй волны, однако, будет меньше, поскольку часть россиян к тому моменту уже переболеет новым коронавирусом, считает Трифонова.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что часть ограничений останется до появления вакцины. Носить маски придётся до осени — как минимум до октября, сказал он. А депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что вакцина может и не понадобиться, если соблюдать гигиену и социальную дистанцию. В то же время маски должны стать частью культуры и после стабилизации обстановки по коронавирусу, уверен он.

