Сроки второй волны COVID-19 связали с погодой и карантином
Избежать второй волны коронавируса COVID-19 не получится из-за его новизны и низкой доли переболевших среди населения, а вот сроки её появления зависят от нескольких факторов. Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова, сообщает РИА Новости.
По словам Трифоновой, новая вспышка заболеваемости может возникнуть осенью или раньше. На это будет влиять погода летом — жаркая или холодная она будет, говорит специалист. Второй важный момент — насколько быстро будут сняты ограничительные меры, добавила она.
Интенсивность второй волны, однако, будет меньше, поскольку часть россиян к тому моменту уже переболеет новым коронавирусом, считает Трифонова.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что часть ограничений останется до появления вакцины. Носить маски придётся до осени — как минимум до октября, сказал он. А депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что вакцина может и не понадобиться, если соблюдать гигиену и социальную дистанцию. В то же время маски должны стать частью культуры и после стабилизации обстановки по коронавирусу, уверен он.
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