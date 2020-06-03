Онищенко призвал в обязательном порядке носить маски в общественных местах
В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доказывается, что социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения коронавирусом. Это два лучших способа предотвращения передачи нового коронавируса.
Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что не нужно "хайповать" на этих рекомендациях, а непременно их выполнять.
«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется энфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.
Ранее Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru