Онищенко призвал в обязательном порядке носить маски в общественных местах

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доказывается, что социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения коронавирусом. Это два лучших способа предотвращения передачи нового коронавируса.

Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что не нужно "хайповать" на этих рекомендациях, а непременно их выполнять.

Онищенко отказался называть ситуацию с коронавирусом пандемией

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется энфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.

Ранее Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГеннадий ОнищенкоЗащитная маска
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