Онищенко призвал в обязательном порядке носить маски в общественных местах

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать - соблюдайте. Бредни, что разовьется энфизема. Но прочитайте инструкцию, какие и как маски носить. Надевайте маски, когда едете на работу, стоите на автобусе. И после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре. В октябре начнется подъем заболеваемости гриппом, и там уже не забалуешь», - призвал Онищенко.

Ранее Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.

