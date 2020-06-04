Собянин рассказал, как долго москвичам ходить в масках

От сроков появления массовой вакцины против COVID-19 зависит то, сколько жителям Москвы ещё ходить в масках. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС.

По словам градоначальника, вакцину ожидают примерно с октября этого года по февраль следующего. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», - сказал он.

В целом Москва полностью вернётся к прежнему образу жизни через год, добавил Собянин. Он также отметил дисциплинированность горожан, благодаря которой городу удалось избежать катастрофы.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН призвал россиян носить маски, предварительно изучив инструкцию, какие и как. По его мнению, маски должны остаться в нашей культуре и после стабилизации ситуации с коронавирусом.

