Спрос не сформирован: Российская бытовая техника растет в цене
Новая структура потребительского спроса на технику и электронику сформируется к середине 2023 года, сообщили НСН аналитики Price.ru
С уходом зарубежных брендов с российского рынка нишу крупных игроков постепенно занимают малоизвестные зарубежные и отечественные бренды. Однако спрос на них еще не сформирован и произойдет это не раньше середины 2023 года, заявили аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что у крупных российских дистрибуторов электроники происходит значительное сокращение поставок, по некоторым категориям падение во втором квартале достигло 75% год к году.
«В связи с тем, что крупные производители техники и электроники покидают российский рынок, мы сможем увидеть новую структуру распределения спроса уже к середине 2023 года. Освободившуюся нишу постепенно занимают отечественные и малоизвестные бренды. Так, во втором квартале 2022 года россияне переключились на покупку смартфонов малоизвестных брендов, предлагающих устройства с оптимальным соотношением цена-качество. Самым быстрорастущим среди брендов нижнего ценового сегмента стал китайский смартфон Tecno, который вышел на российский рынок в 2018 году. Рост потребительского спроса в онлайне на него составил более 200% относительно аналогичного периода прошлого года», - сказали в Price.ru
Аналитики отмечают, что цены на товары, ввозимые параллельным импортом, возросли и продолжат расти, поскольку частично этот сток смешан с ввезенным ранее товаром по более низким ценам.
«К примеру, приставка Xbox Series X в интернет-магазинах страны сейчас стоит в среднем 81,8 тысяч рублей, что на 33% дороже, чем в первом квартале 2022 года. Средняя цена на флагманский телефон Samsung Galaxy S20 FE составляет 46,7 тысяч рублей (+20%), iPhone 13 Pro Max 256Gb подорожал на 14% - до 137,4 тысяч рублей», - привели примеры в Price.ru
Усиливается спрос на российскую технику. Интерес к телевизорам Hartens вырос на 794%. На 40% увеличились онлайн-запросы на бюджетные смартфоны российской марки Inoi. Растет спрос на отечественные стиральные и посудомоечные машины, холодильники, газовые плиты.
«Отечественная техника прибавила в цене относительно 2021 года, однако остается на 20 – 30% дешевле зарубежных аналогов. Средняя цена холодильника Pozis выросла на 41% Stinol STS 150 подорожал на 48%. Одна из моделей плит «Дарина» подорожала на 44%, «Лысьва» — на 57%», - отметили в Price.ru
В тоже время зарубежная техника во втором квартале 2022 года стала дешеветь. На это повлияли два фактора.
«Спал ажиотажный спрос, который наблюдался в первые месяцы 2022 года. Влияет на цены и выход на рынок брендов из Китая и других стран, которые предлагают сопоставимые по качеству модели по более низким ценам. Подешевели на 10-15% телевизоры от ведущих брендов во втором квартала 2022 года по сравнению с первым кварталом 2022 года. Вернулись к ценам февраля смартфоны и ноутбуки», - сообщили в Price.ru
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что работающий в России параллельный импорт - временное решение. По его словам, этот механизм был одобрен с целью сбалансировать рынок, но рано или поздно его отменят.
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