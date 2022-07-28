Спрос не сформирован: Российская бытовая техника растет в цене

С уходом зарубежных брендов с российского рынка нишу крупных игроков постепенно занимают малоизвестные зарубежные и отечественные бренды. Однако спрос на них еще не сформирован и произойдет это не раньше середины 2023 года, заявили аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что у крупных российских дистрибуторов электроники происходит значительное сокращение поставок, по некоторым категориям падение во втором квартале достигло 75% год к году.