Мантуров предупредил о частичной отмене параллельного импорта

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что работающий в России параллельный импорт - временное решение, сообщает РИА Новости.

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По его словам, этот механизм был одобрен с целью сбалансировать рынок, но рано или поздно его отменят.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт... чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — предупредил российских производителей вице-премьер.

Ранее Минпромторг утвердил изменённый перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию брендов Siemens, BMW и LEGO, которые объявили о полном уходе с российского рынка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИмпортДенис МантуровМинпромторг
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