По его словам, спрос на автомобили в октябре будет примерно такой же, как и в сентябре.

«Мы считаем, что в октябре спрос будет аналогичный. На текущий момент те клиенты, которые не успели завершить сделку, будут завершать ее в октябре. Объем интереса клиентов к покупке автомобиля пока не снижается. Текущие остатки автомобилей на складах у дилеров и дистрибьюторов безусловно обеспечат спрос ещё на 5-6 месяцев, который может быть чуть больше или чуть меньше, но никаких проблем с наличием автомобилей не будет. В части параллельного импорта, может быть даже на 7-8 месяцев будут гарантировано обеспечены остатки на складах. Насколько мы знаем, сейчас в Россию движется очень большое количество автомобилей для регистрации и таможенной очистки с тем прицелом, чтобы убрать возможные повышения стоимости в будущем. Это дополнительный объем склада автомобилей, которые в последствии будут проданы по мере спроса у клиентов», - добавил Ольховский.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН призвал россиян не ждать новогодних скидок на автомобили.

