Откладывать некуда: Россияне спешат купить машину перед повышением утильсбора
Сейчас в Россию движется очень большое количество автомобилей для регистрации и таможенной очистки с тем прицелом, чтобы убрать возможные повышения стоимости в будущем, заявил в беседе с НСН Андрей Ольховский.
Россияне хотят купировать изменения, связанные с изменениями методики начисления утильсбора с 1 ноября, совершая покупку чуть раньше, заявил НСН генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский.
Рост продаж новых автомобилей в октябре по сравнению с сентябрем прогнозируется от 10% до 12%. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, октябрь для дилеров начался положительно: на первой неделе увеличилось число контрактов на покупку машин от 5% до 15% в зависимости от бренда относительно аналогичного периода в сентябре. Ольховский отметил, что наиболее востребованы сейчас гибриды и электрические автомобили.
«Продажи новых автомобилей на протяжении последних трех месяцев держатся на уровне 120 000 автомобилей в месяц, что является хорошим трендом в этом году. Но при этом – это общий объем продаж автомобилей. Внутри этого объема существуют бренды-лидеры по динамике роста, так и бренды-аутсайдеры. С точки зрения наиболее ярких брендов по росту — это гибриды и электрические автомобили. Плюс, конечно, весь параллельный импорт. Потому что, скорее всего, именно эти сегменты будут подвержены влиянию изменения методики начисления утильсбора. Поэтому клиенты хотят купировать эти изменения, совершая покупку чуть раньше, а может быть те, кто откладывал покупку, решили наконец ее сделать», - рассказал эксперт.
По его словам, спрос на автомобили в октябре будет примерно такой же, как и в сентябре.
«Мы считаем, что в октябре спрос будет аналогичный. На текущий момент те клиенты, которые не успели завершить сделку, будут завершать ее в октябре. Объем интереса клиентов к покупке автомобиля пока не снижается. Текущие остатки автомобилей на складах у дилеров и дистрибьюторов безусловно обеспечат спрос ещё на 5-6 месяцев, который может быть чуть больше или чуть меньше, но никаких проблем с наличием автомобилей не будет. В части параллельного импорта, может быть даже на 7-8 месяцев будут гарантировано обеспечены остатки на складах. Насколько мы знаем, сейчас в Россию движется очень большое количество автомобилей для регистрации и таможенной очистки с тем прицелом, чтобы убрать возможные повышения стоимости в будущем. Это дополнительный объем склада автомобилей, которые в последствии будут проданы по мере спроса у клиентов», - добавил Ольховский.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН призвал россиян не ждать новогодних скидок на автомобили.
