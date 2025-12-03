Трамп пригрозил силовыми ударами по Колумбии
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применять силу против стран и структур, связанных с производством и поставками запрещенных веществ, отдельно упомянув Колумбию. Заявление прозвучало на заседании кабинета министров, трансляцию которого вел Белый дом.
Американский лидер утверждал, что Колумбия производит кокаин и поставляет его на территорию США. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всех, кто участвует в продаже запрещенных веществ в стране, как потенциальную цель для удара.
Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире. По данным Управления ООН, на нее приходится около 67% всех мировых посевов коки, а общий объем производства с начала 2000-х увеличился более чем в полтора раза.
Американские вооруженные силы уже нанесли несколько ударов по судам из Венесуэлы, которую в США также обвиняют в организованной поставке запрещенных веществ, передает «Радиоточка НСН».
