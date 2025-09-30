Повышение цен пока не является устойчивым трендом для автомобильного рынка, рассказал генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский в беседе с НСН.

Пересмотр скидочных программ, вызванный планомерным восстановлением спроса на авторынке, подстегнул цены на новые машины. С начала лета подорожание составило от 1% до 10% в зависимости от модели. Давление на ценники также оказали курс, логистика и анонсированный пересмотр расчета утильсбора. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Ольховский оценил эти данные как предварительные.