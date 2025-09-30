Дилеры поспорили о повышении цен на российском авторынке
Цены на автомобили пока не будут расти, заявил НСН Андрей Ольховский, но с ним не согласился Андрей Терлюкевич.
Повышение цен пока не является устойчивым трендом для автомобильного рынка, рассказал генеральный директор «ГК АВТОДОМ» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
Пересмотр скидочных программ, вызванный планомерным восстановлением спроса на авторынке, подстегнул цены на новые машины. С начала лета подорожание составило от 1% до 10% в зависимости от модели. Давление на ценники также оказали курс, логистика и анонсированный пересмотр расчета утильсбора. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Ольховский оценил эти данные как предварительные.
«Затоваренность складов будет сохраняться до момента повышения уровня продаж до отметки 140-150 тысяч авто в месяц. Действительно, есть сокращение предложений по поддержке продаж, но все зависит от объёмов продаж за эти месяцы. Пока явного тренда на рост цен нет, но почти все дистрибьюторы начали говорить об этом. По нашим ощущениям цены к осени относительно начала лета почти не выросли. Рост цен будет повторять изменение ситуации по курсу юаня и скорее всего к началу следующего года часть дистрибьюторов подготовит клиентов к росту утильсбора, заранее подняв стоимость», — указал он.
А генеральный директор «ГК АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич подчеркнул в беседе с НСН, что наблюдается уже заметный тренд на удорожание машин.
«Ослабление курса рубля в перспективе приведёт, как минимум, к отмене существующих скидок, то есть автомобили для потенциального клиента станут дороже. По многим маркам сильно сократилось количество автомобилей, попадающих под действие скидочных программ. Цены постепенно растут. Основные причины — сокращение предложений автомобилей прошлых годов выпуска, отмена скидок, дефицит по некоторым маркам. Пока сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен. Это растущий спрос, возможное повышение утильсбора, прогнозное ослабление курса рубля и отдельный дефицит некоторых марок и моделей авто», — заключил он.
