Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону

Шиномонтаж в этом году стал дешевле, кроме замены шин, заявил НСН Александр Казаченко.

Обилие китайских и российских расходников привели к удешевлению подготовки машин к зиме. Средняя сумма составит 6-10 тысяч рублей, рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН.

В 2025 году затраты на техническое обслуживание автомобиля значительно увеличились. Чтобы подготовить транспорт к зиме, водителям придется отдать на 15–16% больше, чем в прошлом году, сообщили «Известия». Казаченко опроверг эти данные.

Цены на сезонный шиномонтаж в России выросли на 15%
«Шиномонтаж сейчас стал даже дешевле. У нас появилось достаточно китайских деталей. Например, силиконовая смазка для петель. К тому же стало очень много расходников российского производства. Если раньше был бренд WD-40, то теперь есть наши аналоги: какие-нибудь ДБ-40, которые стоят на 50% меньше оригинала. Единственное, что подорожало — это шины. Для массового рынка рост составил 10-12%. Подготовка к зимнему сезону, включая “переобувку”, потребует сегодня около шести тысяч. Если менять еще и тормозную и охлаждающую жидкости, то все выйдет в районе 10 тысяч рублей», — указал он.

Ранее Казаченко рассказал НСН, где лучше всего покупать запчасти для автомобиля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЗимаАвтомобилистыАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры