Обилие китайских и российских расходников привели к удешевлению подготовки машин к зиме. Средняя сумма составит 6-10 тысяч рублей, рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН.



В 2025 году затраты на техническое обслуживание автомобиля значительно увеличились. Чтобы подготовить транспорт к зиме, водителям придется отдать на 15–16% больше, чем в прошлом году, сообщили «Известия». Казаченко опроверг эти данные.