Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет

Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни, сообщил актер Алексей Агранович.

В публикации в социальных сетях он отметил, что они вместе учились недолгое время и некоторое время дружили, охарактеризовав Качалину как «загадочную, сложную и манящую» и добавив, что она «не умела приспосабливаться».

Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина

Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове. Она начала обучение на актерском факультете Саратовской консерватории имени Собинова, после чего окончила ВГИК в 1995 году.

За время своей карьеры Качалина сыграла в ряде заметных картин, включая «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другие проекты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаСмерть

