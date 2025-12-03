Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет
Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни, сообщил актер Алексей Агранович.
В публикации в социальных сетях он отметил, что они вместе учились недолгое время и некоторое время дружили, охарактеризовав Качалину как «загадочную, сложную и манящую» и добавив, что она «не умела приспосабливаться».
Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове. Она начала обучение на актерском факультете Саратовской консерватории имени Собинова, после чего окончила ВГИК в 1995 году.
За время своей карьеры Качалина сыграла в ряде заметных картин, включая «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другие проекты, передает «Радиоточка НСН».
