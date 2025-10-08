Россиян призвали не ждать новогодних скидок на автомобили
Импортеры автомобилей стали активно пересматривать торговую политику в сторону сокращения программ поддержки продаж, заявил в беседе с НСН Андрей Терлюкевич.
Существует высокая вероятность охлаждения спроса на автомобили в России после 1 ноября, заявил НСН генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Рост продаж новых автомобилей в октябре по сравнению с сентябрем прогнозируется от 10% до 12%. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, октябрь для дилеров начался положительно: контрактование на первой неделе увеличилось от 5% до 15% в зависимости от бренда относительно аналогичного периода в сентябре. Терлюкевич подчеркнул, что в этом году традиционных новогодних скидок ожидать не стоит.
«Мы готовимся к сокращению продаж, в том числе и по причине дефицита автомобилей у многих дистрибьютеров. Машины с пробегом дорожают вслед за новыми, как правило, сохраняя дельту с новыми на том же уровне, поэтому какого-либо сильного перетока я не ожидаю. На поддержку государства мы также не рассчитываем. Что касается развития новых «альтернативных» схем импорта, то я бы и на это сильно не рассчитывал. Государство системно подходит к устранению любых лазеек и рано или поздно ликвидирует все теневые схемы. Традиционных новогодних скидок в этом году ожидать не стоит», - считает эксперт.
Он также отметил, что продажи двух последних недель сентября стали рекордными в текущем году.
«Продажи последних двух недель сентября стали рекордными в этом году, что подтвердило рекордные регистрации 39-й (конец сентября) и особенно 40-й (начало октября) недели, когда на учет встало более 41-й тысячи автомобилей, а это примерно уровень 160 тысяч автомобилей в месяц. На большинство марок дилеры отменили собственные скидки. Импортеры также стали активно пересматривать торговую политику в сторону сокращения программ поддержки продаж. С одной стороны, есть высокая вероятность охлаждения спроса после 1 ноября, другими словами – повторение сценария осени прошлого года. С другой стороны, отложенный спрос, плановая индексация утильсбора с 1 января 2026 года и ослабление рубля на фоне снижения ключевой ставки могут заметно сгладить «афтершок» текущего ажиотажа», - добавил Терлюкевич.
