Он также отметил, что продажи двух последних недель сентября стали рекордными в текущем году.

«Продажи последних двух недель сентября стали рекордными в этом году, что подтвердило рекордные регистрации 39-й (конец сентября) и особенно 40-й (начало октября) недели, когда на учет встало более 41-й тысячи автомобилей, а это примерно уровень 160 тысяч автомобилей в месяц. На большинство марок дилеры отменили собственные скидки. Импортеры также стали активно пересматривать торговую политику в сторону сокращения программ поддержки продаж. С одной стороны, есть высокая вероятность охлаждения спроса после 1 ноября, другими словами – повторение сценария осени прошлого года. С другой стороны, отложенный спрос, плановая индексация утильсбора с 1 января 2026 года и ослабление рубля на фоне снижения ключевой ставки могут заметно сгладить «афтершок» текущего ажиотажа», - добавил Терлюкевич.

