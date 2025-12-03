СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США

Москва не намерена отказываться от трех базовых требований в рамках обсуждаемого мирного плана США, сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По его данным, речь идет о контроле над всем Донбассом, сокращении численности Вооруженных сил Украины и международном признании новых российских регионов со стороны Европы и США.

Зеленский сообщил о доработке женевского проекта мирного соглашения

Собеседник канала подчеркнул, что именно эти три «столпа» не подлежат компромиссу. При этом, по его словам, Москва готова обсуждать второстепенные вопросы, включая судьбу замороженных российских активов в Европе. NBC News напомнил, что американский план Дональда Трампа предполагал использование около трети этих средств (примерно $100 миллиардов) для восстановления Украины.

Первоначальная версия мирного проекта Трампа насчитывала 28 пунктов. Согласно ей, США должны были получать 50% прибыли от инвестиционного механизма, связанного с высвобождением российских активов. NBC News отмечает, что пока неизвестно, был ли этот пункт изменен после переговоров в Женеве и Флориде, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
