СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США
Москва не намерена отказываться от трех базовых требований в рамках обсуждаемого мирного плана США, сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
По его данным, речь идет о контроле над всем Донбассом, сокращении численности Вооруженных сил Украины и международном признании новых российских регионов со стороны Европы и США.
Собеседник канала подчеркнул, что именно эти три «столпа» не подлежат компромиссу. При этом, по его словам, Москва готова обсуждать второстепенные вопросы, включая судьбу замороженных российских активов в Европе. NBC News напомнил, что американский план Дональда Трампа предполагал использование около трети этих средств (примерно $100 миллиардов) для восстановления Украины.
Первоначальная версия мирного проекта Трампа насчитывала 28 пунктов. Согласно ей, США должны были получать 50% прибыли от инвестиционного механизма, связанного с высвобождением российских активов. NBC News отмечает, что пока неизвестно, был ли этот пункт изменен после переговоров в Женеве и Флориде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек
- В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
- СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены
- Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
- В России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости
- Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет
- СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США
- Трамп пригрозил силовыми ударами по Колумбии
- Спикер парламента Чехии призвал к прагматичному подходу в отношениях с Россией
- СМИ: Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru