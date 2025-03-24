«Начнете себя ценить»: Музыка и танцы помогают побороть тревогу
Тревожным людям нужно чаще себя хвалить, напоминая себе же о собственных достоинствах, сказала НСН Екатерина Каталина.
Танцы повышают самооценку, а уверенные в себе люди более стрессоустойчивые, сказала в эфире НСН психолог Екатерина Каталина.
Сегодня, 24 марта, отмечается Международный день борьбы с депрессией. Исследователи из Университета Суррея, Университета Радбауда, Университета Рохэмптона и Университета Южной Дании выяснили, что танцы не только поднимают настроение, но и являются эффективным средством борьбы со стрессом, укрепления психологической устойчивости и улучшения общего самочувствия. Каталина отметила, что музыка также благотворно влияет на выработку дофамина и борьбу со стрессом.
«И спорт, и танец схожи: это активное движение, внимание, уделяемое телу. Но танец — это не только сила и выносливость, это эстетика, чувственность, определенное настроение. Поэтому эффект от танца и спорта может быть разным. Конечно, все индивидуально: кому-то лучше бегать или плавать, кому-то — вальсировать или танцевать хип-хоп. Более того, в танце важную роль играет музыка: она тоже благотворно влияет на выработку дофамина и борьбу со стрессом. Рекомендуем танцевать под ту музыку, которая вызывает приятные ассоциации, воспоминания. Танец - это очень полезная привычка. Люди, которые занимаются танцами, не только получают удовольствие от самого процесса и каких-либо достижений. Сам по себе танец повышает самооценку, а уверенные в себе люди, как правило, более стрессоустойчивы. Не во всех тревожных ситуациях мы можем спонтанно включить музыку и потанцевать, но кому-то это действительно может помочь. Одно из самых эффективных упражнений — это дыхание по «квадрату»: найдите тихий уголок, присядьте, сделайте глубокий медленный вдох на четыре счета, задержите дыхание также на четыре счета, сделайте медленный выдох на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета. Это упражнение нужно повторять до тех пор, пока тревога не отступит», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, важно найти первопричину тревоги и изменить отношение к ней.
«Если вы часто тревожитесь, попробуйте определить, что именно у вас вызывает напряжение. Полезно составить список событий и ситуаций, возникновения которых вы опасаетесь. Напротив каждого из пунктов этого устрашающего списка напишите алгоритм действий, отражающий позитивный исход. Сконцентрируйтесь на том, что ваша тревога о грядущей неудаче не означает, что эта неудача непременно произойдет. Отслеживайте такие мысли, напоминайте себе о том, что настрой можно поменять на позитивный», - посоветовала эксперт.
Она также рекомендовала тревожным людям чаще себя хвалить, напоминая себе же о собственных достоинствах.
«Если ваша тревога связана с тем, что вы постоянно боитесь кого-либо разочаровать (близких, коллег, друзей), составьте список своих достоинств и достижений, часто хвалите себя. Перечисляйте даже незначительные, на первый взгляд, пункты. Вы увидите, сколько хорошего вы на самом деле совершаете. Попробуйте каждый день записывать хотя бы пять успешных действий, совершенных сегодня. Составьте мотивирующий список для более эффективной борьбы с тревогой. Что улучшится в вашей жизни, если вы перестанете постоянно испытывать волнение? Например, вам будет легче справляться со сложными задачами на работе, так как из-за стресса растет риск совершить ошибку; вы будете легче переживать неудачи и концентрировать внимание не на негативных эмоциях, а на том, что поможет вам решить ту или иную проблему», - заключила психолог.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.
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