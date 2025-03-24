«Начнете себя ценить»: Музыка и танцы помогают побороть тревогу

Она также рекомендовала тревожным людям чаще себя хвалить, напоминая себе же о собственных достоинствах.

«Если ваша тревога связана с тем, что вы постоянно боитесь кого-либо разочаровать (близких, коллег, друзей), составьте список своих достоинств и достижений, часто хвалите себя. Перечисляйте даже незначительные, на первый взгляд, пункты. Вы увидите, сколько хорошего вы на самом деле совершаете. Попробуйте каждый день записывать хотя бы пять успешных действий, совершенных сегодня. Составьте мотивирующий список для более эффективной борьбы с тревогой. Что улучшится в вашей жизни, если вы перестанете постоянно испытывать волнение? Например, вам будет легче справляться со сложными задачами на работе, так как из-за стресса растет риск совершить ошибку; вы будете легче переживать неудачи и концентрировать внимание не на негативных эмоциях, а на том, что поможет вам решить ту или иную проблему», - заключила психолог.

Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.

