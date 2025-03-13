«Полтора-два месяца»: Психиатр опроверг зависимость от антидепрессантов
То, что с антидепрессантов тяжело «слезать» - это миф, который много раз опровергали в научных исследованиях, заявил НСН Владимир Менделевич.
Антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость, рассказал в беседе с НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.
За первые два месяца 2025 года россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок антидепрессантов. Это на 30% больше в денежном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. Менделевич подчеркнул, что Россия по этим показателям ничем не отличается от остальных стран.
«Это общемировой тренд. Доказано и на клиническом опыте подтверждено, что антидепрессанты помогают снять тревогу, депрессию, эмоциональное напряжение, расстройство адаптации. Мы просто идем вслед за тем, что происходит в разных странах мира. В Корее, например, этот показатель тоже высокий. Я это рассматриваю, как позитивный шаг, потому что если люди могут справиться психологически сами, то это здорово, но если они не могут, то лучше попринимать какое-то время антидепрессанты и снять все эмоциональные проблемы. Слово «подсаживаются» здесь не подходит, потому что антидепрессанты не вызывают зависимости. Это расхожий миф, который опровергли уже 150 раз в научных исследованиях. Отказаться от них можно довольно быстро, они не обладают синдромом отмены, и в течение полутора-двух недель можно легко с них "уйти"», - рассказал он.
По словам Менделевича, если пациент обращается с проблемой тревожного расстройства, то лечение антидепрессантами происходит краткосрочно.
«Все зависит от того, что лечим. Если лечится тяжелая депрессия, то это долго. Если тревожное расстройство, то это месяц-полтора. Чаще всего пациенты обращаются с тревожными расстройствами», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в феврале большинство россиян (48%) чувствовали себя нормально, но отмечали эпизоды усталости и плохого настроения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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