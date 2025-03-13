«Полтора-два месяца»: Психиатр опроверг зависимость от антидепрессантов

«Это общемировой тренд. Доказано и на клиническом опыте подтверждено, что антидепрессанты помогают снять тревогу, депрессию, эмоциональное напряжение, расстройство адаптации. Мы просто идем вслед за тем, что происходит в разных странах мира. В Корее, например, этот показатель тоже высокий. Я это рассматриваю, как позитивный шаг, потому что если люди могут справиться психологически сами, то это здорово, но если они не могут, то лучше попринимать какое-то время антидепрессанты и снять все эмоциональные проблемы. Слово «подсаживаются» здесь не подходит, потому что антидепрессанты не вызывают зависимости. Это расхожий миф, который опровергли уже 150 раз в научных исследованиях. Отказаться от них можно довольно быстро, они не обладают синдромом отмены, и в течение полутора-двух недель можно легко с них "уйти"», - рассказал он.

По словам Менделевича, если пациент обращается с проблемой тревожного расстройства, то лечение антидепрессантами происходит краткосрочно.