Специфический лексикон. Эксперты предостерегли россиян от общения с мошенниками
Эксперты по кибербезопасности в эфире НСН рассказали, как уберечь банковские накопления от мошенников.
Эксперт по безопасности Сергей Вакулин предостерег читателей Telegram-канала «Радиоточка НСН» от использования пластиковых банковских карт.
Центральный банк РФ инициирует внесение поправок в закон, в соответствии с которыми срок возврата банками украденных у граждан средств ограничат до 30 дней. Об этом сообщает РБК. СМИ ознакомились с поправками в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», которые предполагают ввести данное ограничение, отметил представитель ЦБ.
«Данные физической карты легко узнать. Это больше относится к оплате картой, когда подносим ее к терминалу, например, при бесконтактной оплате. В таких популярных сетях как “Пятерочка” есть камеры и человек, который может просматривать то, что снимает камера. Вам достаточно один раз покрутить своей картой для того, чтобы этот человек увидел ее номер, срок действия и три цифры на обратной стороне этой карты. Если он не хочет пользоваться этой картой в своих корыстных целях, то он сливает полученные данные в даркнет. Ребята, которые сидят в даркнете, - злоумышленники, хакеры, мошенники - получат всю информацию о вашей банковской карте и они знают, что с этим делать», - пояснил он.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, по каким словам или выражениям можно вычислить телефонных мошенников.
«Фактически любой нежелательный звонок начинается с каких-то «умных» терминов, которые могут зацепить человека. Например: «Хотите ли получить повышенную ставку по депозиту?» То есть зацепить человека и вывести его на разговор. И после того, как человек начинает общаться, тогда легче навесить ему лапши на уши и заставить совершить необдуманное действие. Однозначного индикатора нет, но в разговоре мошенники часто используют не совсем корректные термины, например, из сферы финансов. Но проблема в том, что большинство потенциальных жертв – те люди, которые еще меньше мошенников разбираются в этой области», - отметил Ульянов.
Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов призвал читателей Telegram-канала «Радиоточка НСН» не пытаться вывести телефонных мошенников на чистую воду.
«Вступать в переговоры, пытаться уличить его это абсолютно бессмысленно. Известны случаи, когда человек даже понимая, что говорит с мошенником, подпадает под его влияние. Тем более, там бывают опытные обзвонщики и даже неплохие психологи, которые могут обмануть и даже какую-то информацию выведать, заставив человека совершить необдуманное действие. Поэтому самый правильный ход – не общаться с мошенниками, даже по сути подозрения», - заключил аналитик.
Ранее гендиректор DeviceLock Юрий Томашко заявил, что слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с телефонным мошенником. Он пояснил, что, так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно.
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