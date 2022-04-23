Специфический лексикон. Эксперты предостерегли россиян от общения с мошенниками

Захарова: нынешние разногласия Москвы с Вашингтоном возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности РФ игнорировались

В Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек

СМИ: 10 шахтеров не вышли на связь после землетрясения на юге Польши

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» открыт летний сезон, запущены все 150 фонтанов и четыре каскада