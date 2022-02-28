Мошенники стали красть деньги под предлогом защиты от санкций

По её словам, они предлагают гражданам помощь в защите средства, пугая их возможным отключением России от системы международных переводов SWIFT и убеждая перечислить деньги на подставные счета.

Начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, в свою очередь, добавил, что защитить средства от санкций на «безопасном счётe» мошенники предлагают не только по телефону, но и в соцсетях.

Ранее директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин заявил, что мошенники придумали новую схему для обмана граждан под видом инвестиционных компаний.