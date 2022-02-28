Мошенники стали красть деньги под предлогом защиты от санкций

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что мошенники стали использовать ввод санкций против России для обмана россиян, пишут «Известия».

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По её словам, они предлагают гражданам помощь в защите средства, пугая их возможным отключением России от системы международных переводов SWIFT и убеждая перечислить деньги на подставные счета.

Начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, в свою очередь, добавил, что защитить средства от санкций на «безопасном счётe» мошенники предлагают не только по телефону, но и в соцсетях.

Ранее директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин заявил, что мошенники придумали новую схему для обмана граждан под видом инвестиционных компаний.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияКражаМошенники
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